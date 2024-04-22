Кузнецова Матрона Стефановна
Место рождения
Дата рождения?.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1869
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.
Сын: Ростовцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич
крестные - дети лесничего Тастубинского лесничества Н. Станкевича Николай и Антонина
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Ростовцев Ефим
Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно