Кузнецова Матрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрона Стефановна

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.

Сын: Ростовцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестные - дети лесничего Тастубинского лесничества Н. Станкевича Николай и Антонина
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Ростовцев Ефим

Отец ребёнка: Ростовцев Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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