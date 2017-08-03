Солдатова (Чернова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1928
Дата смерти03.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: Чернов Михаил
Мать: Чернова (Шалдыбина) Анна
Бракосочетание
13.11.1949
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Зотова (Солдатова) Людмила
Отец ребёнка: Солдатов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Солдатов Олег
Отец ребёнка: Солдатов Михаил Степанович
Смерть
03.08.2017