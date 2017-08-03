Солдатова (Чернова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Чернова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

03.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: Чернов Михаил

Мать: Чернова (Шалдыбина) Анна

Бракосочетание
13.11.1949

Муж: Солдатов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Зотова (Солдатова) Людмила

Отец ребёнка: Солдатов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Солдатов Олег

Отец ребёнка: Солдатов Михаил Степанович

Смерть
03.08.2017

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