Кормщиков Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормщиков Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

погиб в 1941 году под Москвой
Смерть
1941
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