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Ромашев Степан Степан/ Стефан Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашев Панфил Тимофеев

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Ромашев Михей Михей/ Михаил Степанов/ Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ромашев Дмитрий Степанов/ Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Степанов/ Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ромашев Никита Степанов/ Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
1759

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