Ромашев Степан Степан/ Стефан Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1759
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашев Панфил Тимофеев
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ромашев Михей Михей/ Михаил Степанов/ Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ромашев Дмитрий Степанов/ Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Степанов/ Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ромашев Никита Степанов/ Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1759