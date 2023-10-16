Шленсков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти1990
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Рождение ребёнка
22.04.1930
Рождение ребёнка
07.11.1932
Дочь: (Шленскова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.02.1935
Рождение ребёнка
06.05.1940
Сын: Шленсков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1946
Смерть
1990