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Шленсков Михаил Иванович

Место рождения

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

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1932 г.р.
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1940 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Мать: Матрёна Кузьминична

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1932

Дочь: (Шленскова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.05.1940

Сын: Шленсков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1990
Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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