Пертуева Соломония Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пертуева Феодосия Титовна
Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пертуева Ксения Титовна
Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич
Место жительства
1914
На момент вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно