Пертуева Соломония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Соломония Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пертуева Феодосия Титовна

Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пертуева Ксения Титовна

Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Пертуев Афанасий Титович

Отец ребёнка: Пертуев Тит Григорьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
На момент вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Тит Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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