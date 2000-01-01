Кузнецов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1923
Дата смерти17.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Зоя Ивановна
Смерть
17.11.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область