Кузнецов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1923

Дата смерти

17.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Зоя Ивановна

Смерть
17.11.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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