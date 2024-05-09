Кочеткова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кочетков Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1979
Сын: Кочетков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кочетков Александр Николаевич