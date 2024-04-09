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Перфильева Александра Ильинична

Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Илья Михайлович

Мать: не указана

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Перфильева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Перфильева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Перфильев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1904

Дочь: Перфильева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
16.04.1906

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