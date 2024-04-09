Перфильева Александра Ильинична
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти16.04.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Илья Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Перфильева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1896
Дочь: Перфильева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1901
Сын: Перфильев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.06.1904
Дочь: Перфильева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перфильев Иван Павлович
Смерть
16.04.1906