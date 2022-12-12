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Ермак Екатерина Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.

Дочь: Накоренко Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.

Сын: Ермак Иван Кириллович

Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермак Савелий Кириллович

Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Сын: Ермак Василий Кириллович

Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
С 1930 по 1942
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермак Кирилл Ефимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Около 1942
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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