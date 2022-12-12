Ермак Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.
Дочь: Накоренко Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
03.03.1915
Отец ребёнка: Ермак Кирилл Ефимович
Место жительства
С 1930 по 1942
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область