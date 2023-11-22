Дмитриева (Ходыкина) Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1905
Дата смерти12.02.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1905
Отец: Ходыкин Кузьма
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Дмитриев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
?.11.1927
Дочь: Добрецкая Анна Андреевна
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Алехина Дина Андреевна
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1984
Захоронена село Талы Кантемировского р-на Воронежской области