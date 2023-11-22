Дмитриева (Ходыкина) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Ходыкина) Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1905

Дата смерти

12.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1905

Отец: Ходыкин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Дмитриев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.11.1927

Дочь: Добрецкая Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Алехина Дина Андреевна

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.02.1984
Захоронена село Талы Кантемировского р-на Воронежской области
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