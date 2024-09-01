Помелов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения03.12.1902
Дата смерти16.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1902
Бракосочетание
16.05.1931
Рождение ребёнка
07.10.1932
Сын: Помелов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Помелова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
01.10.1935
Сын: Помелов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Помелова Александра Ильинична
Смерть
16.01.1978