Помелов Александр Федорович 03.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Помелов Александр Федорович

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Место рождения

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.12.1902

Дата смерти

16.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1902

Отец: Помелов Фёдор Данилович

Мать: Помелова Татьяна Никоноровна

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.05.1931

Жена: Помелова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
07.10.1932

Сын: Помелов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Помелова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
01.10.1935

Сын: Помелов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Помелова Александра Ильинична

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.01.1978

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