Лисова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисова Валентина

Лисова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Альбина

Отец ребёнка: Лисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Олег

Отец ребёнка: Лисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печкова (Лисова) Галина

Отец ребёнка: Лисов Василий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.