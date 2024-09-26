Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

Место рождения

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим

Дата рождения

1890

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лоскутов Никифор Маркелов

Мать: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Сергеевич

с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Бракосочетание
После 1925

Муж: Смирнов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Смирнов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Королёва (Смирнова) Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Галкина (Смирнова) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.