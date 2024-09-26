Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна
Место рожденияRussia Карская обл.,с.Ново-Селим
Дата рождения1890
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Сергеевич
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Бракосочетание
После 1925
Рождение ребёнка
1927
Сын: Смирнов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Королёва (Смирнова) Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Галкина (Смирнова) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Васильевич
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область