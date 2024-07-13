Бердникова Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёв Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Бердников Семён Ильич
Рождение ребёнка
25.01.1932
Дочь: Аржаных Мария Семёновна
Отец ребёнка: Бердников Семён Ильич
Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.06.1969