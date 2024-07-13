Бердникова Наталья Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Максим

Мать: Королева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Бердников Семён Ильич

Рождение ребёнка
25.01.1932

Дочь: Аржаных Мария Семёновна

Отец ребёнка: Бердников Семён Ильич

Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.06.1969

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