Закиров Салих Абдулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1928
Дата смерти07.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1956
Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна
Рождение ребёнка
15.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна
Рождение ребёнка
27.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна
Рождение ребёнка
28.12.1967
Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна
Смерть
07.07.1988
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения