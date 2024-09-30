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Закиров Салих Абдулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1928

Дата смерти

07.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
08.05.1956

Сын: Закиров Хасым Салихович

Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
15.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
27.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.12.1967

Сын: Закиров Тахир Салихович

Мать ребёнка: Закирова (Гилязутдинова) Амина Назмутдиновна

Смерть
07.07.1988
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения

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