Тышлек СУЛАХЧИ Семион Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек СУЛАХЧИ Семион Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.02.1906

Дата смерти

14.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
04.02.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Саввична Тохтамыш.
Смерть
14.03.1907
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-50,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-11
Похороны
Неизвестно
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