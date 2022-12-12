Котков Радик Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котков Радик Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.2002

Дочь: Коткова Виктория Радиковна

Мать ребёнка: Коткова Ольга Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.2016

Дочь: Коткова Кристина Радиковна

Мать ребёнка: Коткова Ольга Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Ольга Сергеевна

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