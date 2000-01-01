Urin Boris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Urin Boris

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1906

Сын: Urin Yakov

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Urin Shaya

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pasha

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Urin Misha

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1913
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