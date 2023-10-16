Шевелева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелева Мария Алексеевна

Шевелева Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1903

Дочь: Ирина Арсеньевна

Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Георгий Арсеньевич

Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Шевелев Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович

Рождение ребёнка
08.05.1914

Сын: Шевелев Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Шевелев Пётр Арсеньевич

Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Арсений Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close