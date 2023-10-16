Шевелева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1903
Дочь: Ирина Арсеньевна
Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Георгий Арсеньевич
Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Шевелев Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович
Рождение ребёнка
08.05.1914
Сын: Шевелев Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1916
Отец ребёнка: Шевелев Арсений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно