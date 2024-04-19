Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Василий Афанасьев
Мать: Мавра Меркулова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Василия Афанасьева дочь Татьяна,выдана в замужество той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Смерть
Неизвестно