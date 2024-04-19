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Татьяна Васильева

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1724 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Мавра Меркулова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Василия Афанасьева дочь Татьяна,выдана в замужество той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Смерть
Неизвестно

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