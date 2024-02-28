Обедкина Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обкдкина Вера Павловна
Отец ребёнка: Обедкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1931
Сын: Обедкин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Обедкин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно