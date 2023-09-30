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Белов Иван Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Белов Еремий Васильев

Мать: Белова (Зенкова) Матрена Иосифова

Бракосочетание
29.09.1885

Жена: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Белов Илья Иванов

Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 19.09.1887

Сын: Белов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Белова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Белова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Сын: Белов Семён Иванович

Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

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