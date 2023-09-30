Белов Иван Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
29.09.1885
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Белов Илья Иванов
Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 19.09.1887
Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Белова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Белова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
15.01.1904
Сын: Белов Семён Иванович
Мать ребёнка: Белова (Рудакова) Марья Ефремовна