Сафонова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Сафонова) Арина Логвиновна
Отец ребёнка: Сафонов Логвин Сафонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сафонов Степан Логвинович
Отец ребёнка: Сафонов Логвин Сафонович
Смерть
Неизвестно