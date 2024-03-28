Сафонова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Логвин Сафонович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Сафонова) Арина Логвиновна

Отец ребёнка: Сафонов Логвин Сафонович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сафонов Степан Логвинович

Отец ребёнка: Сафонов Логвин Сафонович

Смерть
Неизвестно

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