Зубарева (Блинова) Ефимия Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Блинова) Ефимия Флорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

25.10.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1886 ст.

Муж: Зубарев Петр Евдокимов

деревня Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
25.10.1899 ст.
Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
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