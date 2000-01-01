Зубарева (Блинова) Ефимия Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смерти25.10.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1886 ст.
деревня Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
25.10.1899 ст.
Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния