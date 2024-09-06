Григорий Дмитриевич (Дементьевич)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Сын: Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712
Сын: Максим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1722
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно