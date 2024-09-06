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Григорий Дмитриевич (Дементьевич)

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1704 г.р.
Вычислено 1712 г.р.
Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1722 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Сын: Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712

Сын: Максим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Сын: Иван-старший Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1722

Сын: Иван-младший Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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