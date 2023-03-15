Амелина (Ермакова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амелин Павел? Григорьевич
Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амелин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амелин Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно