Амелина (Ермакова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина (Ермакова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Василий

Мать: Ермакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Павел? Григорьевич

Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Амелин Григорий Васильевич?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелин Григорий Васильевич?

Смерть
Неизвестно
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