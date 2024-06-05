Кунакбаев Ильшат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.2003
Дочь: Кунакбаева Аделина Ильшатовна
Мать ребёнка: Кунакбаева Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
23.01.2014
Дочь: Кунакбаева Амина Ильшатовна
Мать ребёнка: Кунакбаева Светлана Геннадьевна