Кунакбаев Ильшат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунакбаев Ильшат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунакбаева Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
02.03.2003

Дочь: Кунакбаева Аделина Ильшатовна

Мать ребёнка: Кунакбаева Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
23.01.2014

Дочь: Кунакбаева Амина Ильшатовна

Мать ребёнка: Кунакбаева Светлана Геннадьевна

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