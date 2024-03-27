Антоний Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоний Петр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоний Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоний Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоний Мирослава Николаевна
Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоний Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно