Антоний Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоний Петр Антонович

Мать: Антоний Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоний Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоний Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоний Мирослава Николаевна

Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоний Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Антоний Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоний Марина Алексеевна

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