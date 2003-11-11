Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич

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Место рождения

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.07.1938

Дата смерти

11.11.2003 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938

Отец: Бородулин Андрей Ильич

Мать: Савиновских Татьяна Андреевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старицина (Бородулина) Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородулина Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
26.11.1966

Дочь: Петренко (Бородулина) Елена Витальевна

Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.11.2003 ст.
Уральцевское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

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