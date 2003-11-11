Бородулин Виктор (Виталий) Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1938
Дата смерти11.11.2003 ст.
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старицина (Бородулина) Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1966
Дочь: Петренко (Бородулина) Елена Витальевна
Мать ребёнка: Бородулина Людмила Сергеевна
Смерть
11.11.2003 ст.
Уральцевское, Далматовский муниципальный район, Курганская область