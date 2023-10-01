Степанов Фёдор Иванович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанов Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Степанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Анастасия

Рождение ребёнка
17.10.1926

Сын: Степанов Феофан Фёдорович

Мать ребёнка: Степанова Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Анастасия

Смерть
1950

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