Степанов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Степанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Анастасия
Рождение ребёнка
17.10.1926
Сын: Степанов Феофан Фёдорович
Мать ребёнка: Степанова Анастасия
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Анастасия
Смерть
1950