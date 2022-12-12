Тюрин Александр Алексеевич
Место рожденияд. Большое Владычино, Каширский уезд, Тульская губерния (ныне - Ясногорский район, Тульская область)
Дата рождения1896
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большое Владычино, Каширский уезд, Тульская губерния (ныне - Ясногорский район, Тульская область)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1973