Тюрин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Александр Алексеевич

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Место рождения

д. Большое Владычино, Каширский уезд, Тульская губерния (ныне - Ясногорский район, Тульская область)

Дата рождения

1896

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большое Владычино, Каширский уезд, Тульская губерния (ныне - Ясногорский район, Тульская область)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва
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