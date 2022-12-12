Ванюшина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Добрый день! Ищу родственников Ванюшиной Екатерины. Дата рождения (примерная): 03.05.1916 г. В 1939 г. точно проживала в г.Москва. Возможное место рождения: Московская или Рязанская губернии. Возможн... Показать все
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва