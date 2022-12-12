Ванюшина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрый день! Ищу родственников Ванюшиной Екатерины. Дата рождения (примерная): 03.05.1916 г. В 1939 г. точно проживала в г.Москва. Возможное место рождения: Московская или Рязанская губернии. Возможн... Показать все
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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