Скворцова (Констанчук) Галина Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Констанчук) Галина Ануфриевна

Место рождения

2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.

Дата рождения

25.11.1929

Дата смерти

23.07.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929

Отец: Констанчук Ануфрий Михайлович

Мать: Констанчук Мария Акимовна

2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.
Бракосочетание
?.09.1952

Муж: Скворцов Борис Артемович

Новочеркасск, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Борис Артемович

Краснодар
Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Борис Артемович

Смерть
23.07.2002
г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар
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