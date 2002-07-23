Скворцова (Констанчук) Галина Ануфриевна
Место рождения2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.
Дата рождения25.11.1929
Дата смерти23.07.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929
2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.
Бракосочетание
?.09.1952
Новочеркасск, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
16.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Борис Артемович
Краснодар
Рождение ребёнка
14.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Борис Артемович
Смерть
23.07.2002
г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар