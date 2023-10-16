Захарьичева Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьичева Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

30.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Белова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Захарьичева Яустина Ивановна

Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Захарьичев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьичев Иван Андреевич

Смерть
30.07.1892
От холеры
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