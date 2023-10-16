Захарьичева Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти30.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Белова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Захарьичева Яустина Ивановна
Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Захарьичев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Захарьичев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1892
От холеры