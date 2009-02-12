Ткачук (Шардина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1947
Дата смерти12.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947
Отец: Шардин Андрей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1973
Сын: Ткачук Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ткачук Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачук Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Ткачук Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2009
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область