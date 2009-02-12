Ткачук (Шардина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук (Шардина) Анна Андреевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1947

Дата смерти

12.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947

Отец: Шардин Андрей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1973

Сын: Ткачук Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ткачук Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Ткачук Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачук Василий Николаевич

Смерть
12.02.2009
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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