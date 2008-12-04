Ганин Вячеслав Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1977
Дата смерти04.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977
Подвиг
Около ?.03.1984
Ганин Вячеслав Евгеньевич, его двоюродный брат Юрин Дмитрий Сергеевич и их друг Олег Баранов пошли на пруд в марте после школы (учились вместе в первом или во втором классе). Лёд на пруду уже начал та... Показать все
Образование
С 01.09.1984 по ?.06.1994
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Смерть
04.12.2008
Причина смерти: Интоксикация.