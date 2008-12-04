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Ганин Вячеслав Евгеньевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.05.1977

Дата смерти

04.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977

Отец: Ганин Евгений Иванович

Мать: Ганина Валентина Тимофеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Подвиг
Около ?.03.1984
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Ганин Вячеслав Евгеньевич, его двоюродный брат Юрин Дмитрий Сергеевич и их друг Олег Баранов пошли на пруд в марте после школы (учились вместе в первом или во втором классе). Лёд на пруду уже начал та... Показать все
Образование
С 01.09.1984 по ?.06.1994
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Смерть
04.12.2008
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Интоксикация.

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