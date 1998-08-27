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Иванов Данила Андреевич
Иванов Данила Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1998
Пол
Мужской
Отец
Иванов Андрей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Иванова (Нестерова) Надежда
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1998
Отец:
Иванов Андрей Владимирович
Мать:
Иванова Надежда
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