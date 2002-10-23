Захарова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1918
Дата смерти23.10.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Отец: Захаров Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Исаева Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
05.05.1953
Дочь: Исаева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
27.05.1956
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович
Смерть
23.10.2002