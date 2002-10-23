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Захарова Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1918

Дата смерти

23.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Захаров Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Исаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Исаева Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
05.05.1953

Дочь: Исаева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
27.05.1956

Сын: Исаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Герасимович

Смерть
23.10.2002

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