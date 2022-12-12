Денежкина Павла Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Денежкина Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Денежкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Денежкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Денежкина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Денежкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Денежкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич
Место жительства
1916
Вдова священника Богородицерождественской Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно