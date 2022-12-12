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Денежкина Павла Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1881

Муж: Денежкин Иван Дмитриевич

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Денежкина Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Денежкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Денежкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Денежкина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Денежкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Денежкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Денежкин Иван Дмитриевич

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Вдова священника Богородицерождественской Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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