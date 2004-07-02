Молибога Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2004
Сын: Перминов Демьян Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.2022
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности