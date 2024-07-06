Симагин Михайло Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигмагина Люба Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симагин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Ольга
Смерть
Неизвестно