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Симагин Михайло Карпович

Место рождения

Херсон

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигмагина Люба Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симагин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Симагин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
Неизвестно

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