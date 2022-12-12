Абрамов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Георгий Иванович

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.04.1908

Дата смерти

25.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908

Отец: Абрамов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Семёновна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
25.05.1987
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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