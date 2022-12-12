Абрамов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.04.1908
Дата смерти25.05.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908
Отец: Абрамов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Ивашкевич Лилия Георгиевна
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Семёновна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
25.05.1987
Молодечно, Молодечненский район, Минская область