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Иевлева (Попова) Мария Петровна

Место рождения

Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Угольская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.04.1912

Муж: Иевлев Федор Силович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Иевлев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.

Сын: Иевлев Николай Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Иевлева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Иевлев Петр Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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