Иевлева (Попова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1912
Муж: Иевлев Федор Силович
Рождение ребёнка
03.04.1913
Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.
Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Иевлева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович
Рождение ребёнка
22.11.1917
Отец ребёнка: Иевлев Федор Силович
Смерть
Неизвестно