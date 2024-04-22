Мещерская (Оболенская) София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Оболенская) София Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1822

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татищева Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мещерский Борис Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мещерский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мещерский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Гончарова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огарева Мария Борисовна

Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещерский Борис Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
1891
Тверь, город Тверь, Тверская область
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