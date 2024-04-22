Мещерская (Оболенская) София Васильевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мещерский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огарева Мария Борисовна
Отец ребёнка: Мещерский Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1891