Шатохина Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

Ш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шатохин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шатохин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шатохин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатохин Сергей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
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