Шатохина Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Шатохин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шатохин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шатохин Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно