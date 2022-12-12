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Троценко Николай Яковлевич

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Место рождения

Меркушевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Меркушевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Троценко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

Смерть
13.06.1944
Участник ВОВ. Умер от ран. Из записи начальника госпиталя СЭГ- 262 : "Похоронен Пороховское шоссе, Ленинградская область, совхоз Большевичка".
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