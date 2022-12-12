Троценко Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти13.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Троценко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1944
Участник ВОВ. Умер от ран. Из записи начальника госпиталя СЭГ- 262 : "Похоронен Пороховское шоссе, Ленинградская область, совхоз Большевичка".