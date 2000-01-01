Чередова Татьяна Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Домна Назаровна

Отец ребёнка: Чередов Назар Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Федосья Назаровна

Отец ребёнка: Чередов Назар Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Назар Ларионов

Смерть
Неизвестно
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