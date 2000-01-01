Чередова Татьяна Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Домна Назаровна
Отец ребёнка: Чередов Назар Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Федосья Назаровна
Отец ребёнка: Чередов Назар Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно