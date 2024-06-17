Лапшин Семен Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лапшин Ксенофонт Семенович
Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лапшина) София Семеновна
Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Лапшина) Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна
Смерть
Неизвестно