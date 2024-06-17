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Лапшин Семен Леонтьевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лапшин Леонтий Михайлович

Мать: Лапшина Анна Афанасьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лапшин Ксенофонт Семенович

Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лапшина) София Семеновна

Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Лапшина) Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Лапшина Александра Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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