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Пятиков Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Поселок Глебычево Выборгский район Ленинградская область

Дата рождения

08.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987

Отец: Пятиков Сергей Викторович

Мать: Пятикова (Позлевич) Светлана Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятикова (Ершова) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
23.11.2011

Дочь: Пятикова Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Пятикова (Ершова) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
05.06.2014

Дочь: Пятикова Алиса Вячеславовна

Мать ребёнка: Пятикова (Ершова) Юлия Александровна

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