Пятиков Вячеслав Сергеевич
Место рожденияПоселок Глебычево Выборгский район Ленинградская область
Дата рождения08.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.2011
Дочь: Пятикова Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Пятикова (Ершова) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
05.06.2014
Дочь: Пятикова Алиса Вячеславовна
Мать ребёнка: Пятикова (Ершова) Юлия Александровна